Aranan 8 Fetö'cü Deniz Yoluyla Rodos'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 8 FETÖ/PDY şüphelisi deniz yoluyla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Marmaris'te polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi, deniz yoluyla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı. Aralarında bir komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Marmaris Devlet Hastanesine getirildi. - MUĞLA