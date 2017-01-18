Aranan 6 Hükümlü Yakalandı

Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için 100 polisin katılımıyla şafak vakti 6 ayrı adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Umut D, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası alan İlham T, yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Mazlum O, yaralama suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası alan Yusuf K, hürriyeti tehdit suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan İrfan B. ve yaralamadan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Mehmet Emre K. yakalandı.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.