Aramızda Kalsın - Tiyatro 34
Özlem Tezel'in yazıp yönettiği "Aramızda Kalsın" tiyatro oyunu, Dora Sahne'de çocuklarla buluşuyor.
Özlem Tezel'in yazıp yönettiği "Aramızda Kalsın" tiyatro oyunu, Dora Sahne'de çocuklarla buluşuyor.
"Bir dostluk ve eğlence kampına katılan Lokum ve arkadaşları, katıldıkları bu kampta son derece eğlenceli vakit geçirirken, birden bire başlarına gelen esrarengiz olayları çözmeye çalışırlar. Eğlenceli, neşeli, bol müzikli bir macera sizleri bekliyor."
Yazan-Yöneten: Özlem Tezel
Oynayanlar: Mertcan Bilal, Deniz Tanfener, Serkan Günüşen, Batuhan Köse, Batuhan Kurt
Yaş: 3+
Süre: 60 dk
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Dora Sahne
Mekan Adresi : Bahariye Caddesi. Ünertan Pasajı No: 35
Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Aramızda Kalsın - Tiyatro 34
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io