Aramızda Kalsın - Tiyatro 34

Özlem Tezel'in yazıp yönettiği "Aramızda Kalsın" tiyatro oyunu, Dora Sahne'de çocuklarla buluşuyor.

Aramızda Kalsın - Tiyatro 34

Özlem Tezel'in yazıp yönettiği "Aramızda Kalsın" tiyatro oyunu, Dora Sahne'de çocuklarla buluşuyor.

"Bir dostluk ve eğlence kampına katılan Lokum ve arkadaşları, katıldıkları bu kampta son derece eğlenceli vakit geçirirken, birden bire başlarına gelen esrarengiz olayları çözmeye çalışırlar. Eğlenceli, neşeli, bol müzikli bir macera sizleri bekliyor."

Yazan-Yöneten: Özlem Tezel

Oynayanlar: Mertcan Bilal, Deniz Tanfener, Serkan Günüşen, Batuhan Köse, Batuhan Kurt

Yaş:  3+

Süre: 60 dk

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Dora Sahne

Mekan Adresi : Bahariye Caddesi. Ünertan Pasajı No: 35

Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Aramızda Kalsın - Tiyatro 34

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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