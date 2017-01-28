Aramızda Kalsın - Tiyatro 34

Özlem Tezel'in yazıp yönettiği "Aramızda Kalsın" tiyatro oyunu, Dora Sahne'de çocuklarla buluşuyor...



"Bir dostluk ve eğlence kampına katılan Lokum ve arkadaşları, katıldıkları bu kampta son derece eğlenceli vakit geçirirken, birden bire başlarına gelen esrarengiz olayları çözmeye çalışırlar. Eğlenceli, neşeli, bol müzikli bir macera sizleri bekliyor."



Yazan-Yöneten: Özlem Tezel



Oynayanlar: Mertcan Bilal, Deniz Tanfener, Serkan Günüşen, Batuhan Köse, Batuhan Kurt



Yaş: 3+



Süre: 60 dk