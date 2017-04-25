Araması Bulunan Şüpheli Yakalandı

Burdur'da araması bulunan zanlı yakalandı.



Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "nitelikli yağma", "resmi belgede sahtecilik", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" gibi 19 ayrı suçtan aranan şüphelinin Yeşilova ilçesinde bulunduğu bilgisini alan Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.



Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.İ.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada M.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.



Zanlı A.İ.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.