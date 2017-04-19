Araması Bulunan Kişi Yakalandı

Bolu'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı bulunan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak", "Silahla tehdit" ve "İş ve çalışma güvenliği ihlali" suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 57 yaşındaki Süleyman Koral, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışma ile yakalandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Koral'ın Bolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edileceği öğrenildi.