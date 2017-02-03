Araması Bulunan 4 Kişi Yakalandı

Birecik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan aranan Müslüm A, ile yaralama suçlarından aranan Erdal U, Öncel Pıçak ve Recep Sözlü gözaltına alındı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.