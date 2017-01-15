Arama Kurtarma Ekiplerine Nemrut'ta Kış Eğitimi

ŞENER TOKTAŞ / İBRAHİM YALDIZ - Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen yüksek dağ kesimlerinde kış eğitimi alıyor.



Trafik kazası, boğulma, deprem ve yangın konusunda sürekli eğitim alan AFAD ekibi, kış mevsiminde de çığ düşmesi, çığ altında kalma ve kardan dolayı yollarda mahsur kalan vatandaşlara kısa sürede ulaşma konularında eğitim görüyor.



AFAD ekibi, 2 bin rakımda ve kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteğinde senaryo gereği, çığ altında kalan bir kişiye ve yüksekten düşme sonucu omuriliği zedelenen vatandaşa ulaşmak için alanında uzman kişiler gözetiminde eğitim yaptı.



Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü bölgede gerçekleştirilen eğitimi başarıyla tamamladı.



"Profesyonel hocalar tarafından eğitim veriliyor"



Bitlis AFAD Müdürü Maşallah Bayav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin çok fazla kar yağışı almasından dolayı arama kurtarma ekiplerinin sürekli olaylarla karşı karşıya kaldığını söyledi.



Kardan dolayı bölgede köy yollarının kapanması, çığ düşmesi ve köylerde mahsur kalma olaylarına hazır olmak için arama kurtarma ekiplerini sürekli eğitimlere tabi tutarak hazır halde beklettiklerini belirten Bayav, şöyle konuştu:



"Ağır kış şartlarında, üniversitemizde alanında profesyonel hocalar tarafından eğitim veriliyor. Ekiplerimiz bu ağır kış şartlarında karlı yollarda yürüme, çığlı bölgede hareket edilmesi ve çığ altında kalan vatandaşların kurtarılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunuyor. Ekiplerimiz hareket tarzlarını öğrenmek ve olumsuzluklara karşı ani karar vererek müdahalede bulunmak için özellikle rakımı yüksek ve aşırı kar alan bölgelerde eğitim alıyor."



Bayav, 8 arama kurtarma teknisyeni bulunduğunu ancak bu sayının Bitlis için yetersiz kaldığını vurguladı.



Ekiplerin olağanüstü bir gayret ve çalışmayla olaylara müdahale için hazır beklediğini anlatan Bayav, "AFAD Başkanlığınca gönderilen 8x8 iki amfibik arazi aracıyla özellikle karlı alanlarda daha rahat hareket edebiliyoruz. Bu araçla olaylara daha hızlı ulaşabiliyoruz." diye konuştu.



"Tatbikat gerçeğini aratmadı"



Arama Kurtarma Teknisyeni Yılmaz Haspolat da yılın her döneminde kaza, boğulma, deprem ve çığ eğitimlerine katıldıklarını anlattı.



Kışın, Nemrut Dağı'nın eteğinde zorlu arazi ve hava şartlarında eğitim yaptıklarını vurgulayan Haspolat, şunları söyledi:



"Arazide sizleri neyin beklediğini bilemezsiniz. Arazide herhangi bir ağaç ve kaya bizim ana emniyet noktamızdır. Bu eğitimimizde iki senaryomuz vardı. Birincisi çığ düşmesi sonucu kar altında kalan bir vatandaşa ulaşmaktı. Burada sondalama yaparak vatandaşı bulduk ve çığın altından çıkardık. Bu vatandaşımızı sedyeye alarak hastaneye götürülmesi için araca ulaştırdık. İkincisi senaryomuz ise yüksekten düşme sonucu omuriliği zedelenen bir vatandaşı fazla hareket ettirmeden bir hava hattı sistemi kurduk. Burada herhangi bir kaya ve ağaç olmadığı için dağın aşağı kısmında kardan bir ana emniyet noktası (kar babası) oluşturduk. Yukarı kısımda da arazi aracımızla ikinci ana emniyet noktasını oluşturduk. Sedyeye bağladığımız vatandaşı, oluşturduğumuz hava hattıyla yukarı çekerek hastaneye götürülmesini sağladık."



Haspolat, Bitlis ve Bingöl'ün en çok kar yağan ve en fazla çığ olayının görüldüğü iller arasında bulunduğunu belirterek, bu nedenle kış eğitimlerinin zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.