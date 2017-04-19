Arama-kurtarma Çalışmasından Görüntü

Sikorksy S-70 Blackhawk tipi helikopter, 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebatla dün sabah 11.35'te Pülümür'den havalandı. 8 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen helikopterin düştüğü belirlendi. Bölgeye yakınındaki Kocatepe Jandarma Karakolundan kaza yerine giden iki askeri tim, öğleden sonra enkaza ulaştığında acı tabloyla karşılaştı. Helikopterdeki herkes şehit oldu. Bugün sabah saatlerinde ise şehitlere ulaşıldı.Tunceli bu sabah saatlerinde enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarından görüntü.