Aralıkta Küresel Petrol Arzı Geriledi

Küresel petrol arzı, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre günlük 600 bin varil düşüşle 97,6 milyon varil geriledi.



Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, aralıkta bir önceki aya göre günlük 320 bin varil azalarak 33,09 milyon varile indi.



OPEC'in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan üretimi ise günlük 6,80 milyon varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 39,89 milyon varil oldu.



OPEC'in kasımda toplam petrol üretimi 40,21 milyon varil olarak hesaplanmıştı. Kartelin üretiminin düşmesinde Suudi Arabistan ve Nijerya etkili oldu.



OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan, günlük üretimini 160 bin varil farkla 10,48 milyon varile düşürdü. Grubun en büyük ikinci üreticisi günlük 4,64 milyon varil ile Irak oldu. Petrol borularına yapılan saldırı ve müdahaleler sonucu Nijerya'da günlük üretim 110 bin varil geriledi.



Öte yandan Libya üretimini en çok artıran ülke oldu. Libya'da günlük üretim 40 bin varil artışla 620 bine ulaştı.



OPEC ülkelerindeki üretimin düşmesiyle, aralıkta küresel petrol arzı günlük 600 bin varil düşerek 97,6 milyon varil oldu. Aralıkta küresel petrol üretimi bir önceki aya göre düşmüş olsa da geçen yılın aynı ayına göre günlük 200 bin artış gösterdi.



Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 315 bin varil azalışla 57,7 milyon varile düştü.



IEA tahminlerine göre, bu yıl OPEC dışı ülkelerin petrol arzı, geçen yıla göre günlük ortalama 385 bin varil artarak 58 milyon varil olacak.



Rapora göre, bu yıl petrol talebinin 97,8 milyon varile yükselmesi bekleniyor. Geçen yıl üretim seviyesi 96,5 milyon varil oldu.