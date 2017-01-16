Aralıkta Konut Fiyatları Yüzde 0.47 Arttı

REIDIN ve GYODER tarafından hazırlanan "Yeni Konut Fiyat Endeksi Aralık 2016" sayısında, yeni konutların Aralık ayı fiyat artışı, bir önceki aya göre yüzde 0.47, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.94 arttığı belirlendi. Aylık fiyat artışı oranı, artan kur nedeniyle oluşan maliyet artışının altında kaldı.



REIDIN ve GYODER tarafından Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan 'Yeni Konut Fiyat Endeksi Aralık 2016' sayısı yayınlandı. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2016 yılı Aralık ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz Torun, yeni konutlar kapsamında Aralık'ta gerçekleşen artışın Nisan 2016'dan beri en yüksek aylık artış olmakla birlikte, TÜFE'deki artışın altında kaldığına dikkat çekti.



Asya yakası projelerindeki fiyat artışı daha fazla



REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.47 artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.94 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 71 oranında artış yaşandı. Aralık ayında İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.62; İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.29 fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 9.5 puan fazla artış gösterdi.



Senet kullanım oranı yüzde 34



Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, senet kullanım oranının Aralık ayında son 6 ayın ortalamasına yaklaştığı görüldü. Aralık ayında peşinat kullanım oranı yüzde 44, banka kredisi kullanım oranı yüzde 22 ve senet kullanım oranı yüzde 34 olarak gerçekleşti.



Yüksek metrekareli konut fiyatlarında düşüş var



51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.90, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.30, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.45, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.47 oranında artış görüldü. Yüksek metrekareli olarak tanımlanan 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0.60 oranında azalma yaşandı.



1+1, 2+1 ve 3+1'de artış, 4+1 konut tipinde azalma oldu



Aralık ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 32'si bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 68'i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.87, 2+1 konut tipinde yüzde 0.52 ve 3+1 konut tipinde yüzde 0.46 oranında artış yaşandı. 4+1 konut tipinde ise yüzde 0.53 oranında azalma oldu.



Yabancılara satış, 6 aylık ortalamanın altına düştü



Markalı konut projeleri kapsamında, yabancı yatırımcılara yapılan satış oranının Aralık ayında yüzde 8'e kadar gerilediği görüldü. Yabancılara satış oranı son 6 aylık ortalama yüzde 16 olarak gerçekleşmişti. Yabancı yatırımcıların konut tipi tercihinin ise yüzde 55 oranında 2+1 özellikteki konutlar olduğu gözlemlendi. - İstanbul