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Aralıkta 590 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi
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Aralıkta 590 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında, aralık ayında 590 firmaya izin belgesi verildi.

Aralıkta 590 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında, aralık ayında 590 firmaya izin belgesi verildi.

Ekonomi Bakanlığının, aralık ayına ilişkin dahilde işleme izin belgesi, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aralık ayında 590 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 7 firma için yurt içi satış ve teslim belgesi, 8 firma için hariçte işleme izin belgesi, 73 firma için ise vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Söz konusu dönemde firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı da 14 oldu.