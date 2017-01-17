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Aralıkta 476 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
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Aralıkta 476 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

Ekonomi Bakanlığınca, geçen yılın aralık ayında 476 yatırım teşvik belgesi verildi.

Aralıkta 476 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

Ekonomi Bakanlığınca, geçen yılın aralık ayında 476 yatırım teşvik belgesi verildi.

Yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aralık 2016'da 476 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 498 milyon 210 bin 306 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 13 bin 601 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, söz konusu dönemde sabit yatırım tutarı 674 milyon 46 bin 743 lira olan ve bin 540 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 47 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.

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Resmi Gazete, Ekonomi, Yargı