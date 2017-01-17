Aralık'ta 476 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi, 47 Belge İptal Edildi

Çeşitli sektörlerden 476 firmaya Aralık ayında yatırım teşvik belgesi verilirken, daha önce verilmiş 47 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre; tarım sektöründe 14, madencilik sektöründe yedi, imalat sektöründe 197, enerji sektöründe 139, hizmet sektöründe 119 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.



Aralık ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 4.49 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 457 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 13,601 olarak belirlendi.



Aynı dönemde, 674 milyon lira sabit yatırım tutarı ve 1,540 kişiye istihdam öngörülen 47 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.