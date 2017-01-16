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Aralık Ayı Tarım-Üfe Verileri Açıklandı
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Aralık Ayı Tarım-Üfe Verileri Açıklandı

TÜİK verilerine göre 2016 yılı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yüzde 2,89 artış gösterdi.

Aralık Ayı Tarım-Üfe Verileri Açıklandı

TÜİK verilerine göre 2016 yılı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yüzde 2,89 artış gösterdi.

Kaynak: Dunya.com