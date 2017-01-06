Aralarında Parti ve Belediye Başkanlarının da Bulunduğu 21 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen ve aralarında DBP'li ilçe belediye başkanları ile partinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 64 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan ve aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Eş Başkanı Zeynel Taş'ın da bulunduğu 21 kişi tutuklanırken, 43 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında belediye başkanlarının yanı sıra, Suruç'un Aligör kırsal Mahallesi'nin belde olduğu dönemdeki Belediye Başkanı Halil Parıldar, Halfeti'nin Yukarıgöklü kırsal Mahallesi'nin belde olduğu dönemdeki Belediye Başkanı Bazo Yılmaz ve ilçe belediye başkan yardımcıları ile HDP ve DBP'li parti yöneticileri bulunuyor.



Operasyonlar kapsamında bu güne kadar gözaltına alınan toplam 225 kişiden 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 107 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA