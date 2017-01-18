Aralarında Kan Davası Olan Aileler Barıştı

Osmaniye'de geçen yıl yaşanan silahlı kavga sonucu başlayan Samur ve Turan aileleri arasındaki husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle son buldu.



Geçen yıl yaşanan silahlı kavga sonucu iki akraba aile olan Samur ve Turan ailelerinin arasında oluşan husumeti çözmek için kanaat önderleri devreye girerek, aileleri bir araya getirdi.



Kanaat önderleri tarafından görüşülen aile mensupları merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda kanaat önderleri Şeyh Nahsan Uçar, Şeyh Kadir Uçar ve Mehmet Doğan aileler arasındaki barışın sağlanması, birlik ve beraberliğin korunması konusunda mesajlar verdi.



Programda konuşan ve her iki ailenin kin, nefret ve düşmanlığı ellerinin tersiyle ittiğini belirten Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, "Kan davalı aileler arasında kötülük kapısı kapandı. Dostluk, barış ve kardeşlik için önemli adım atıldı. Barış için bir araya gelen aileler kendilerine yakışanı yaptılar" dedi.



Etkinlik sonrası programa katılanlara yemek ikramı yapıldı. - OSMANİYE