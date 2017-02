Aral, Gist'te Oyuncularla Buluşuyor

Dünyanın önde gelen video oyun, konsol ve aksesuar firmalarının Türkiye'deki distribütörü Aral, kıtaları buluşturan Gaming İstanbul'da oyun dünyası ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. 2 – 5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Gaming İstanbul'a temsil ettiği tüm markalarla katılmaya hazırlanan Aral, yediden yetmişe tüm katılımcılara eğlenceli saatler yaşatmak için geliyor...



Türk oyun sektöründe önemli yere sahip olan Aral, katılımcılara eğlence dolu saatler geçirme sözü veriyor. FIFA 17, PES 2017, NBA 2K17, Mafia 3, Dishonored 2, Watch Dogs 2, Hitman, Guitar Hero Live, Just Dance 2017, COD IW ve daha onlarca oyunu deneyimleyebileceğiniz Gaming İstanbul için geri sayım başladı...



GL events tarafından düzenlenen ve yüzlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanan Gaming İstanbul, dünya oyun endüstrisinin yeni buluşma noktası olacak ve oyun stüdyolarını ve geliştiricilerini, dağıtımcıları, donanım üreticilerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturacak.



For Honor'u İlk Kez Oynamaya Hazır Mısın?



For Honor ilk kez Gaming İstanbul fuarında, kapalı kapılar ardında ve Aral standında olacak! Oyun tutkunları Gaming İstanbul'da buluşacak, Ubisoft'un beklenen en son oyunu Türkiye'de ilk kez özel bir organizasyonla Aral standında oynanacak! Bu deneyimi kaçırmak istemiyorsan seni de aramızda görmek istiyoruz...



Resident Evil 7'yi VR ile Deneme Fırsatını Kaçırma



Bu yıl Aral standında tüm oyun severler, Resident Evil 7 ve Battlefront'u VR ile deneyimleme şansı yakalıyor. Sevilen serinin son oyunu Resident Evil 7'yi sanal gerçeklik ortamında oynamak için Aral standını ziyaret edebilirsin.



