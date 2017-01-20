Aral Game Karne İndirimi Başladı

Bugün tamamlanan eğitim öğretim döneminin ilk yarısının ardından çocukları sevindirecek güzel bir haber var. Aral Game indirime gidiyor. FIFA 17 ve Battlefield 1 oyunlarının kutulu versiyonları tüm mağazalarda 199 TL'den satılacak.



Bir eğitim öğretim döneminin de tamamlanmasının ardından yarıyıl tatiliyle birlikte sürpriz indirimler gençleri bekliyor. Bilgisayar ve konsol oyunlarına meraklı olan gençler Electronic Arts'ın iki popüler oyunu olan Battlefield 1 ve FIFA 17'lerde geçerli olacak indirimlerden yararlanabilecek.







Aral Game tarafından yapılan açıklamaya göre EA Yarıyıl İndirimleri ile Battlefield 1 ve FIFA 17 oyunlarında 50 TL indirimle 250 TL yerine 199 TL fiyat etiketi olacak. Bu indirimler kutulu oyunların satıldığı tüm satış noktalarında geçerli olacağı belirtiliyor.



İndirimler PS4, Xbox One ve PC gibi tüm platformlar için sabit fiyat geçerli olacak ancak bu oyunların satış noktalarında Aral Game tarafından yapılan kutulu oyunlar olması gerekiyor. Steam ya da Origin gibi oyun platformlarında bu indirimler geçerli değil.



İndirimler 16 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak.