Arakan'daki İnsani Trajedi Nedeniyle BM Yardım Bütçesinde Açık Oluştu

Birleşmiş Milletler Gıda Programının (WFP), Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşanan şiddet nedeniyle yerlerinden olan insanların artan ihtiyaçları dolayısıyla yardım bütçesinde 19 milyon dolar açık verdiği bildirildi.



Yerel internet sitesi Irrawady'de yer alan habere göre, en son ABD, Avustralya ve İsveç tarafından yapılan 7,4 milyon dolarlık bağış da bütçe açığını kapatmaya yetmedi.



Irrawady'ye konuşan WFP görevlisi Arsen Sahakyan, "Yardım faaliyetini ancak şubat sonuna kadar sürdürecek kaynağımız var; hazirana kadar dayanacak gücümüz yok." ifadelerini kullandı.



Geçen kasımda dokuz polisin ölümüyle sonuçlanan saldırılar sonrası Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde başlattığı operasyonların yarattığı şiddet dalgasından kaçan Müslüman nüfusun "beklenmedik ve öngörülemeyen" ihtiyaçlarının bütçelerini sarstığını kaydeden Sahakyan, "Bu kadar büyük bir insani facianın yaşanacağını tahmin etmemiştik." diye konuştu.



Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi, pazartesi günü yayınladığı raporda, eyalette şiddet olaylarının başladığı kasım ayından bu yana yerlerinden olan Arakanlı Müslümanların sayısının 87 bini aştığını belirtmişti. Raporda bunların 21 bininin ülkenin Bangladeş'le olan sınır bölgesinden yaşanan iç göçten kaynaklandığı kaydedildi.