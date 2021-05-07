Araf Suresinin 10. Ayeti Nedir? Araf Suresinin 10. Ayeti ve Sad Suresi 54. Ayeti Arapça, Türkçe Oku

Araf Suresinin 10. Ayeti ile Araf Suresinin 10. Ayeti faziletleri araştırılıyor. Araf Suresinin 10. Ayeti ve Sad Suresi 54. Ayeti de merak edilenler arasında. Bugün Ramazan ayının son cuma günü okunacak dualar arasında bereket (zenginlik) duası da yer alıyor. Ramazan'ın son cumasını kaçırmak istemeyenler bereket duasını da okumak ve cüzdanlarına koymak istiyor. İşte Ramazan ayının son cuma günü cüzdan duası olan Araf suresi 10. ayeti ve Sad suresi 54. ayeti Arapça, Türkçe oku

Araf suresi 10. ayeti ve Sad suresi 54. ayeti Müslüman alemi tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu ayetler Ramazan ayının son cuma günü okunacak bereket (cüzdan) duası oluyor. Çok etkili ve tesiri büyük olan ayetlerin sela okunduktan sonra yazılması gerekiyor.

ARAF SURESİ 10. AYETİ

Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş', kalilen ma teşkurun.

ARAF SURESİ 10. AYET MEALİ

Doğrusu Biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

SAD SURESİ 54. AYETİ

İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

SAD SURESİ 54. AYETİ MEALİ

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koyulur ve oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaz.

Cüzdan Duası Ne Zaman Yazılır?

İnanışa göre, cüzdan duası Ramazan ayındaki son Cuma gününde, sela ile öğle ezanın okunduğu dönem arasında yazılmalıdır. Bu dönem içerisinde yazılan cüzdan duasının daha bereketli olduğuna inanılır. Bununla birlikte, yazılan cüzdan duası bir sonraki yılın aynı dönemine kadar cüzdanda kalmalıdır.

Cüzdan Duası Nasıl Yazılır?

Cüzdan duasını yazmadan önce yapılması gereken bazı elzem şeyler vardır. Cüzdan duası, Kur-an'ı Kerim'de yer aldığı için yazmadan önce mutlaka abdest alınmalıdır. Duanın yazılacağız kağıt ve kalemin ise temiz olması gerekmektedir.

Cüzdan duası yazıldıktan sonra ise ayetler dışarıda kalacak şekilde katlanması gerekir ve cüzdanda paraların bulunduğu yerin yanına konulmalıdır. Bu sayede duanın daha fazla bereket getireceği düşünülür. Cüzdan duası, para konulan diğer yerlerin içinede konulabilir. Örneğin, kumbara, çanta ya da benzeri para taşıma eşyalarının içine cüzdan duasını besleme çekerek koyabilirsiniz.

Hangi Ayetler Cüzdan Duası Olarak Yazılır?

Cüzdan duası olarak yazılması gereken ayetler; Araf Suresinin 10.ayeti ve Sâd Suresinin 54.ayetleridir. Bu iki ayetin Arapça olarak yazılması gerekmektedir.

Cüzdan Duası Olarak Okunabilecek Esma

Cüzdan duasın daha bereketli ve hayırlı olması için her gün esma okunabilir. Yazılan cuma duasıyla beraber her gün 100 defa okunması gereken esma ise;

"Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Kayyum ya Hannan ya Mennan ya Bedi'as-semavati vel ard ya Malikel Mulki Zul Celali vel İkram."