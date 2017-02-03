Araçta Sıkışan Yaralı Böyle Çıkarıldı

Gaziantep'te itfaiye ekiplerinin kaza yapan bir aracın içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin arama kurtarma, sivil savunma, itfaiye ve iş güvenliği uzmanlığı bölümlerinin öğrencileri ile birlikte yaptıkları trafik kazası tatbikatı gerçeği aratmadı.



Otomobil içerisinde sıkışan yaralıyı çıkarmak için öncelikle araçtaki elektriği ve gazı kapatan ekipler, daha sonra yaralıya boyunluk taktı. İtfaiye aracında bulunan aletlerle aracın bağlantı noktalarını kesen öğrenci ve itfaiye ekipleri daha sonra otomobilin tavanını açarak yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı.



İtfaiye olarak akademi ile de iç içe olduklarını vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, "Bugün Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin öğrencileri ile aracın içerisinde sıkışan yaralı bir şahsı kurtarmak için neler yapılmalı onun tatbikatını yaptık. Bu gençlerin iyi yetişmesi acil durum, yangın ve arama kurtarma gibi durumlarda çalışacak arkadaşlarımızın daha kaliteli hizmet verebilmeleri için bu çalışmaları yapıyoruz. Gerek ben gerek diğer görevli arkadaşlarımız gençlerimizin derslerine giriyoruz. Aynı zamanda pratik eğitimlerini sağlamak içinde burada, itfaiye bahçemizde gerek araç kesme gerek yangın tüm ekipmanların bizzat kullanılması ve yaşanmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP