Araçlarıyla Yola Çıkan Çiftten Haber Alınamıyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, dün otomobille yola çıkan çiftten haber alınamıyor.



Manyas'ın İrşadiye Mahallesi'nde yaşayan Nefise Akın (42) ve eşi Ali Abdullah Akın (59) dün öğlen saatlerinde 10 K 6602 plakalı araçlarıyla ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Çiftin geç saatlere kadar evlerine dönmemesi üzerine yakınları ve mahalleli çevrede arama çalışması başlattı. Mahalle Muhtarı Şevket Kaya'nın durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi, Manyas Belediyesi ve Jandarma ile AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Yoğun kar yağışı altında güçlükle sürdürülen arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.



Ekiplerin, çalışmalarını Kocaçay'ın kolu Mürvetler Deresi civarında yoğunlaştırdığı öğrenildi. - BALIKESİR