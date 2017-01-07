TÜMÜ
Haberler Search
Araçlarını Yol Kenarına Bıraktılar

Araçlarını Yol Kenarına Bıraktılar

OTOBÜS VE MİNİBÜS GELMEYİNCE KAR ALTINDA YÜRÜDÜLERHaber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHAİstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkili oldu.

Araçlarını Yol Kenarına Bıraktılar

OTOBÜS VE MİNİBÜS GELMEYİNCE KAR ALTINDA YÜRÜDÜLER

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar oldukları yerden kalkamadı. Otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda kaldı. Yollar kapanınca vatandaşlar araçlarını yol kenarına bıraktı. Basın Ekspres yolunda yol kenarında uzun araç kuyrukları oluştu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Kamera, Vatan, Kar, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads