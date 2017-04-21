Araçların Arasına Dalan Eşek Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Şanlıurfa'da seyir halindeki araçların arasına dalan eşek yaklaşık 1 saat boyunca sürücülere zor anlar yaşattı. Polisin yoldan aldığı eşek yeniden kaçınca bu defa belediye ekipleri devreye girdi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Necmettin Cevheri Caddesi üzerinde bir eşek sürücülere zor anlar yaşattı. Seyir halindeki araçların arasına giren eşeğin önünü kesen iki polis, yoldan almaya çalıştı. Bir bahçeye giren eşek, polislerin bölgeden uzaklaşmasıyla yeniden trafikteki araçların arasına girdi. Yaklaşık bir saat boyunca trafikte sürücülere zor anlar yaşatan eşek, Haliliye Belediyesi ekipleri tarafından yakalandı. Belediye zabıta ekipleri tarafından yakalanarak araca bindirilen eşeğin hayvan barınağına götürüldüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA