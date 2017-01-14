Araçları Elleriyle İterek İtfaiyeye Yol Açtılar

Samsun'da ara sokaktaki bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale için gelen itfaiye aracı sokağa giremeyince, vatandaşlar yolu kapatan araçları elleriyle iterek yolu açtılar.



Yangın, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lale Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katında çatıyla beraber yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etmek istedi. İtfaiye ekipleri, yangının bulunduğu sokağa araçlarını sokamayınca hortumlar en üst kata kadar uzanmadı. Mahalle sakinleri sokakta bulunan araçların sahiplerini arayarak araçlarını bulundukları yerden çekmelerini isterken, araç sahipleri ile mahalleli arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Bu esnada sinirlerine hakim olamayan yanan evin kiracısı yolu kapatan otomobile tekme attı.



İtfaiyenin yangına ulaşamadığını gören vatandaşlar ve polisler, sokağı kapatan 2 aracı elleriyle iterek sokağı açtılar. Sokakta bulunun ve araçların sokağa girmesini engelleyen 3 araç da çekicilerle çekilerek yolun trafiğe açılması sağlandı. Sokağın araçlardan temizlenmesinin ardından apartmanın önüne gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme ve soğutma çalışması yaptılar. Yangında 1 ev kullanılmaz hale gelirken, alt katta bulunan evlere ise su geldi.



Yetkililerden alınan bilgiye göre yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN