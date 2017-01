Aracınız İçin Osram'dan Uzun Ömürlü 3 Yeni Far Lambası

OSRAM'dan 3 yeni far lambası, Daha Fazla Işık, Daha Fazla Seçenek, Daha Uzun Garanti…





Night Breaker Laser, Halojen Ultra Life ve Xenarc Ultra Life!



Dünyanın önde gelen aydınlatma ürünleri üreticisi OSRAM; otomotiv yedek parça sektörü için daha iyi performans ve uzun ömür sunan yeni far lambası modelleri Night Breaker Laser; Halojen Ultra Life ve Xenarc Ultra Life'ı tüketicilerinin kullanımına sundu.



Otomotiv aydınlatması sektörünün lider üreticisi OSRAM, yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. OSRAM far lambalarında üstün teknolojiyi içeren en yeni ürünleri olan Night Breaker Laser, Ultra Life ve Xenarc Ultra Life modellerini tüketicilerin kullanımına sundu.



Osram Night Breaker Laser: Daha da fazla ışık





Yenilikçi tasarım ile son teknolojiyi birleştiren Night Breaker Laser, özellikle yüksek ışık çıkışı sunarak OSRAM'ın performans halojen lambalar portföyüne güç katıyor. Lazer teknolojisi kullanılarak üretilen Night Breaker Laser, standart halojen lambalara kıyasla yüzde 130'a varan oranda daha fazla ışık ve yüzde 20'ye varan oranda daha beyaz ışık sağlıyor. Kırk metreye kadar daha uzun bir ışık huzmesi sağlayarak yolda daha iyi görüş sağlıyor. Ayrıca gümüş kapak ve işlenmiş Night Breaker yazısı bu yeni ürünün eşsiz tasarımını tamamlıyor.Performans serisindeki tüm ürünler gibi Night Breaker Laser da perakende mağazalarından satın alınılabilir.



Osram Halojen Ultra Life: Daha da uzun ömür





Şehir içinde veya dışında, kısa veya uzun yolculuklarda OSRAM'ın yeniden tasarlanmış Ultra Life halojen lamba serisi son derece uzun ömrü sayesinde paradan ve zamandan tasarruf sağlıyor. Ultra Life ön far lambaları standart halojen lambalardan dört kat daha fazla dayanıyor ve 100.000 kilometreye kadar optimum ışık sağlıyor. Dekoratif gümüş kapakları sayesinde şeffaf camlı farlarda kullanmak için ideal olan Halojen Ultra Life, H1, H4, H7 ve H11 modelleriyle birlikte sunuluyor. Comfort ürün grubunun yeşil ambalajında sunulan Ultra Life serisi dört yıllık OSRAM garantisi ile alıcısıyla buluşuyor.



Osram Xenarc Ultra Life: Tek bir lambayla 300.000 kilometre





Yeni Xenarc Ultra Life serisi olağanüstü dayanıklılık da sunuyor. Ultra Life serisindeki halojen ön farlar gibi ; bu yeni zenon versiyon da standart bir zenon lambaya kıyasla dört kat daha uzun süre dayanıyor. Sürücüler, far lambalarını değiştirmeye gerek kalmadan 300.000 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyorlar. Lamba yenilemek için harcanan bütçeden tasarruf sağlanırken aynı zamanda atık miktarı da azalıyor. Uzun ömürlü Xenarc Ultra Life teknolojisi ; zenon ön far lambaları için ilk defaya mahsus olarak 10 yıllık OSRAM garantisi ile birlikte artık D1S, D2S, D3S ve D4S modellerinde de yer alıyor.



Halojen Ultra Life ve Xenarc Ultra Life lambaları için sunulan garantiyi etkinleştirmek isteyen kullanıcılar www.osram.com/am-guaranteeweb sitesini ziyaret edebilirler.



http://www.teknotalk.com/osram-night-breaker-laser-52595/