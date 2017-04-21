Aracının İçinde Kalaşnikofla Taranarak Öldürüldü

Aracının içinde kalaşnikofla taranarak öldürüldü



GAZİANTEP - Gaziantep'te husumetli olduğu kişiler tarafından takip edilen şahıs aracının içinde kalaşnikofla taranarak öldürüldü.

Olay, bugün akşam saatlerinde Şehitkamil İlçesi, İncilikaya Mahallesi, 21 Nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinden aracıyla ayrılan Savaş C. daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından takip edilmeye başlandı. 21 Nolu sokakta Savaş C.'yi aracının içindeyken kalaşnikofla tarayan kimliği belirlemeyen şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, başından vurulmuş olan Savaş C.'nin öldüğünü tespit etti. Savaş C.'nin cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yakınları ise fenalık geçirdi.

Öte yandan, olay sonrası polis ekipleri Savaş C.'nin aracını tarayarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili açılan soruşturma ise sürüyor.