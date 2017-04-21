Aracının Içinde Kalaşnikofla Öldürüldü

Gaziantep'te bir kişi aracının içinde,husumetli olduğu şahıslar tarafından kalaşnikof silahla öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi, İncilikaya Mahallesi, 21 Nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinden aracıyla ayrılan Savaş C. (38) daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından takip edilmeye başlandı. 21 Nolu sokakta kıstırılan Savaş C.'yi aracının içinde uzun namlulu silah olan kalaşnikofla tarayan kimliği belirsiz şahısla geldikleri araçla hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.



Olay sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri başından vurulmuş olan Savaş C.'nin öldüğünü tespit etti. Savaş C.'nin cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası çağrılan cenaze aracı ile otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yakınları ise fenalık geçirdi.



Öte yandan olay sonrası polis ekipleri Savaş C.'nin aracını tarayarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili açılan soruşturma sürüyor.



(Orhan Erkılıç/İHA)