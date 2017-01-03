Aracını Yolda Bırakıp Koşarak Giden Kişi Korkuttu

Düzce'de, çalışır vaziyette yol ortasında bırakılan otomobil kısa süreli paniğe neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta, 16 YG 150 plakalı otomobil sürücüsü Suat Taşlı'nın aracından inerek hızla uzaklaştığını gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, çalışır halde yol ortasında bulunan otomobili inceledi. Aracın Bursa'dan 4 gün önce kiralandığını tespit eden polis ekipleri, Taşlı'ya ulaşarak aracı kaldırmasını istedi.



Aracın yanına gelen Taşlı, ekiplere kardeşine aracı alması için telefon ettiğini ve kardeşi ile bir anlaşmazlık yaşadığını anlattı.



Otomobili yol kenarına çeken Taşlı'ya trafik polisleri ceza kesti.