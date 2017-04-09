Araç satışındaki anlaşmazlık cinayetle sonuçlandı

Şanlıurfa'da alacak verecek cinayeti



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da araç satışı sonrası yaşanan alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı.

Olay, dün Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Dağeteği kırsal Mahallesine bağlı Mucit mezrasında yaşandı. İddiaya göre, Ömer Y. ile Fatih Çiftçi (40), arasında bir araç satışı nedeniyle alacak verecek tartışması çıktı. Tartışma sonunda mezraya yakın orman yoluna giden Ömer Y. ile Fatih Çiftçi kavga etti. Kavgada yanındaki silahı çıkaran Ömer Y., Fatih Çiftçi'ye ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Bölgeden geçen vatandaşlar yol kenarında ceset görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Fatih Çiftçi ile daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Ömer Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen zanlının cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve cinayette kullanılan silahın DSİ'ye ait sulama kanalına attığını söylediği bildirildi. Şahsın cinayet silahını attığı bölgeye giderek inceleme yapan jandarma ekipleri durumu sualtı polisine haber verdi. Olay yerine giden sualtı polis ekipleri, dalgıç kıyafeti giyerek sualtında arama başlattı.

Dağeteği Mahalle Muhtarı Hasan Ertem, "Dün Mucit civarında bir ceset bulundu. Şüphelinin silahının kanala attığı iddiaları üzerine sualtı polisleri çalışma başlattı. Silah henüz bulunmadı. Polis ve jandarma silahı bulmaya gayret ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fatih Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.