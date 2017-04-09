Araç Satışındaki Anlaşmazlık Cinayetle Sonuçlandı

Şanlıurfa'da araç satışı sonrası yaşanan alacak verecek tartışması, cinayetle sonuçlandı.



Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinin Dağeteği kırsal mahallesine bağlı Mucit mezrasında yaşandı. İddiaya göre, Ömer Y. ile Fatih Çiftçi (40) arasında bir araç satışı nedeniyle alacak verecek tartışması çıktı. Tartışma sonunda mezraya yakın orman yoluna giden Ömer Y. ile Fatih Çiftçi kavga etti. Kavgada silahı çeken Ömer Y., Fatih Çiftçi'yi ateş ederek öldürdükten sonra kaçtı.



Cesedi vatandaşlar buldu



Bölgeden geçen vatandaşlar yol kenarında bir ceset görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Fatih Çiftçi ile daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Ömer Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmaya götürülen zanlının cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtilirken, ceset ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Cinayet silahını sulama kanalına attı



Ömer Y.'nin, silahı ise DSİ'ye ait sulama kanalına attığını söylediği öğrenildi. Bölgeye giderek inceleme yapan jandarma ekipleri, durumu sualtı polisine haber verdi. Olay yerine giden sualtı polis ekipleri, dalgıç kıyafeti giydikten sonra sulama kanalına girerek cinayet silahını bulmaya çalıştı. Ekiplerin cinayet silahını arama çalışmaları devam ediyor.



Dağeteği Mahalle Muhtarı Hasan Ertem ise yaptığı açıklamada, "Dün Mucit civarında bir ceset bulundu. Şüphelinin silahını kanala attığı iddiaları üzerine sualtı polisleri çalışma başlattı. Silah henüz bulunamadı. Polis ve jandarma silahı bulmaya gayret ediyor" dedi. - ŞANLIURFA