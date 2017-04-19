Araç Plakaları Darphane Mühürlü Olacak

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "1 Temmuz'dan sonra uygun olmayan plakalar ile araç muayenesine giden araçların muayenesi yapılmayacak." dedi.



Apaydın, Turgutlu Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklama, "Darphane ve Matbaa Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu beratlar ile birlikte bu mühürleri odalarımıza teslim ettik." dedi.



Türkiye'de 522 kayıtlı oda tarafından plaka dağıtımı yapıldığını kaydeden Apaydın, 19 Nisan'dan itibaren plakalardaki mühürlerin darphane mühürlü olacağını, onun dışındaki plakaların, kayıt ve tescilde takılmayacağını belirtti.



Apaydın konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Hem araç devirlerinde, hem de yeni araç kayıtlarında darphane mühürlü plakalar olacak. Karayolları Trafik Kanununda, plakaların basılışı, ebatları, rakamları ve harfleri ile ilgili yönetmelik dışında basılan plakalar 1 Temmuz'a kadar geçerli.



1 Temmuz'dan sonra uygun olmayan plakalar ile araç muayenesine giden araçların muayenesi yapılmayacak. Yönetmeliğe göre plakanızı yaptırın gelin diyecekler.



Bundan önce yapılan yönetmeliğe uygun plaklar varsa da, bu süreçte devam edecek. Onlara dokunulmayacak. Plaka basım ücretlerinde de herhangi bir değişiklik olmayacak. Eski ücret tarifesi geçerli olacak."