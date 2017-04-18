Araç İçerisinde Kubar Esrar Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında bir araç içerisinde kubar esrar isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tehlikeli araç süren bir araç ile kovalamaca yapıldı. Polisten kaçan araç kısa süre sonra yakalanırken şüpheli üzerinde ve araçta yapılan arama sonrasında dara ağırlığı 29,42 gram kubar esrar isimli uyuşturucunun yanı sıra 26 cm uzunluğunda kesici alet ele geçirildi.



Şahıs hakkında "Uyuşturucu Bulundurma, Kullanma ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet"suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR