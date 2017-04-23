Araç Düğün Alanına Daldı: 1 Ölü

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir aracın düğün alanına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.



Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bostaniçi bölgesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, hızlıca düğün alanına girdi. Alanda bulunan R.H. (70) ve Y.B. (64), aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralılardan R.H., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Y.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN