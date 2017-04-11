Araç Çarpan Yeşil Deniz Kaplumbağası Hayata Tutundu

MERSİN'de, üzerinden araç geçmesi sonucu yaralanan ve kabuğu parçalanan koruma altındaki yeşil deniz kaplumbağası ameliyat edildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Dairesi ekipleri, hayvan ambulansı ile yaralı kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak, Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirdi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ve üzerinden araçların geçmesi sonucu kabuğu parçalanan yeşil deniz kaplumbağası, Vveteriner hekimler tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu operasyon ile parçalanan kabukları dikilen kaplumbağanın yaraları da tedavi edildi.



Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde bakılan ve iyileşme sürecine giren yeşil deniz kaplumbağasına 'Tospik' adı verildi.



- Mersin