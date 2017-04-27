Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol, arabuluculukta kaybedenin olmadığını belirterek, şu ana kadar 12 bin 500 sorunun arabuluculukla çözüldüğünü bildirdi.



Erol, Gaziantep Adliyesinde Arabuluculuk Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, uyuşmazlıklarda arabuluculuk yöntemiyle sorunun çözülmesinin tarafların yararına olduğunu söyledi.



Arabuluculuk Merkezine başvuran vatandaşlar için arabulucu atanacağını, ilk 2 saatlik görüşmenin kamu tarafından karşılanacağını ifade eden Erol, "Bugüne kadar arabuluculuk eğitimi alan 15 bin hukukçumuz, bu eğitimi başarıyla bitirdi ve sertifikasını aldı. 2 binin üzerinde mülakat için bekleyen arabulucularımız var. Faaliyette olan 11 binden fazla arabulucu var." diye konuştu.



Arabuluculuk sürecinde tarafların eşit ve aynı pozisyonda olduğunu aktaran Erol, arabulucunun herhangi bir çözümü dayatmadığını, insanlara uzlaşabilecekleri yollar gösterdiğini ve sürecin çok kısa zamanda sonuçlanması nedeniyle arabuluculuk yönteminin kısa zamanda daha çok tercih edileceğini kaydetti.



Davalarda bir kazananın bir kaybedenin olduğunu hatırlatan Erol, şöyle devam etti:



"Arabuluculukta kaybeden yok, her iki taraf kazanıyor. Taraflar birbirleriyle el sıkışıp uyuşmazlığı çözerek, toplumsal barışın sağlanmasına da önemli bir katkı sağlamış olacaklar. Şu ana kadar 12 bin 500 sorun arabuluculuk mekanizmasıyla çözüldü. Böyle bir rakama ulaşılması başarıdır. Süreç içerisinde bu sayının milyonları aşacağından eminim. Vatandaşın farkındalık düzeyi istediğimiz noktaya gelmiş değil. Bu tip merkezlerin açılmasıyla insanlar bu olayın farkına varacaklar. Hakikaten barış içerisinde uyuşmazlıklarını çözdüklerini görecekler."



Açılışa, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Emsal Sergen, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, Baro Başkanı İskender Kahraman ve davetliler katıldı.