Arabuluculukta Çözümler Bir Gün Bile Sürmüyor"

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, 3 yıl önce hayata geçirilen arabuluculuk faaliyetinde 12 bin 500 uyuşmazlığın yüzde 93'ünün bir gün veya daha az sürede çözüldüğünü söyledi.



Öztatar, özel bir arabuluculuk merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'te 140 arabulucunun bulunduğunu belirtti.



Arabuluculuk sisteminin 3 yıl önce ülkenin hukuk dünyasına kazandırıldığını ifade eden Öztatar, "Ülkemizde 12 bin 500 civarında arabuluculuk uygulaması yapıldı. Buradaki uygulamaların yüzde 93'ü bir günde veya bir günden daha az bir zamanda çözümlendi." diye konuştu.



Arabuluculuğun kısa ve daha ekonomik olduğuna vurgu yapan Öztatar, tarafların sistem ile adliyelerin kasvetli ortamından kurtulduğunu belirtti.



-İş uyuşmazlıklarına da geliyor



Devletin arabuluculuğa önem verdiğini dile getiren Öztatar, şunları söyledi:



"Yakın zamanda iş uyuşmazlıklarında da arabuluculuk dava şartı haline gelecek. Sorunların daha kolay yolla ve daha kısa sürede çözümlenmesi sağlanacak. Arabuluculukla çözümlenen davalarda, taraflar daha sonra helalleşiyorlar, kucaklaşıyorlar, el sıkışıyorlar. Ticaret erbabıysa, ticari işlerini devam ettirebiliyor. Çünkü insanlar mahkemelerde davalaştıklarında husumetler meydana geliyor, birbirlerine yan gözle bakmaya başlıyorlar. Oysa arabuluculuk sürecinin sonunda ticari barış, toplumsal barış kazanıyor."



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de arabuluculuk sisteminin toplumda eskiden beri var olduğunu, aile büyüğü ya da kanaat önderinin sorunların çözülmesinde etkin rol oynadığını anımsattı.



Açılışa, Gaziantep Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Emsal Sergen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile çok sayıda avukat ve davetliler katıldı.