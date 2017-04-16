Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Arabuluculukla 45 Bin Kişiye Yeni İş Kapısı Açılıyor
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Arabuluculukla 45 Bin Kişiye Yeni İş Kapısı Açılıyor

İş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesiyle yeni bir meslek ortaya çıkıyor. 400 bine yakın dosya arabuluculuk bürolarına gönderilecek ve en az 45 bin kişiye yeni istihdam kapısı açılacak.

Arabuluculukla 45 Bin Kişiye Yeni İş Kapısı Açılıyor

Adalet Bakanlığı'nca dört yıl önce konulan arabuluculuk uygulamasıyla birlikte yeni bir meslek doğuyor ve "Arabuluculuk" yaygınlaşıyor. İş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi birlikte yaklaşık 400 bin dosya arabuluculuk bürolarına gönderilecek. Türkiye'de en az 15 bin arabulucuya gereksinim duyulurken, açılacak yeni bürolarla ile birlikte en az 45 bin kişiye yeni istihdam kapısı açılacak.

400 BİN DOSYA MAHKEMEDEN ÖNCE ARABULUCUYA GİDECEK

Alternatif çözüm yolu olarak 2013'te uygulamaya konulan arabuluculuk, yıllar süren hukuk uyuşmazlıkları ile ilgili davalarda, üç hafta gibi kısa sürede çözüm bulunuyor, yargının iş yükü hafifletiliyor.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın rakamlarına göre uygulamanın yaygınlaşması ile birlikte 15 bin arabulucuya ihtiyaç duyulacak. İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı'nın yasalaşmasıyla birlikte mahkemeye gitmeden önce arabulucuya gitmek zorunlu olacağı için yaklaşık 400 bin dosya mahkemeden önce arabuluculara gidecek. 15 bin arabulucunun açacağı ofislerde görev alacak ofis müdürleri, sekretarya, güvenlik ve genel hizmetler gibi kadrolarda yaklaşık 45 bin kişiye yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Arabuluculuk Sicili'ne kayıtlı 4 bin 727 arabulucu bulunuyor. Ancak, Adalet Bakanlığı arabulucu sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

10 BİN 71 DOSYA

Arabuluculuk sisteminin fiili devreye girdiği 2013 Kasım ayından başlayan uygulama sürecinde bugüne kadar 10 bin 71 dosya mahkeme yerine önce arabulucuya gitti. Arabulucuya giden hukuk uyuşmazlıklarının yüzde 87'sini, işçi-işveren uyuşmazlığı oluşturdu. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar,"Arabuluculuk kaybedeni olmayan bir süreçtir. 2017 yılının 3 aylık döneminde 5 bin 925 arabuluculuk yapıldı. Sürecin yüzde 94'ü anlaşmayla sonuçlandı.Yüzde 93'ü bir günde tamamlandı. Tarafların uyuşmazlıklarına bir gün içinde çözüm bulabiliyoruz"dedi. Arabulucu olmak için Türk vatandaşı olmak, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak şartları aranıyor.

YENI İŞ KANUNU TASLAĞI

ADALET Bakanlığı'nca hazırlanıp Başbakanlığa gönderilen yeni İş Kanunu Tasarısı Taslağına göre, işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Arabulucu görüşmeleri üç haftada sonuçlanacak. Bireysel veya toplu iş sözleşmesine bağlı çalışan işçi ve işveren alacağı, tazminatı, işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat durumları dışında arabulucuya başvurmadan doğrudan iş mahkemesine açılan davalar usulden reddedilecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete, İş Kanunu, İş Kazası, Türkiye, Yargı, Vatan, İşçi, Dava