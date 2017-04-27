Arabuluculuk Rekor Kırdı

Adalet Bakanlığınca, 2013 Kasım ayında uygulamaya konulan "arabuluculuk", 2016 sonuna kadar 5 bin 461 uyuşmazlıkta tercih edildi.
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