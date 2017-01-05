Arabaşı" Geleneği Komek'te Yaşatılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)'nda bulunan yemek sınıflarında, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti olan arabaşı çorbasının yapımı öğretilerek, gelenek yaşatılmaya devam ediyor.



KOMEK Bosna Hersek Sadrettin Kütükcü Kurs Merkezi Yemek Kursu öğrencilerine soğuk kış günlerinin vazgeçilmez yemeği "arabaşı"nın nasıl yapıldığı uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin yanında geçmişten gelen geleneklerin ve kültürün unutulmaması için kursiyerlere çeşitli etkinlikler de düzenleyen KOMEK'te, mevsimine göre Konya'nın geleneksel lezzetleri de anlatılıyor. Yemek Kursu'nda arabaşı çorbasının ve hamurunun yapılışından nasıl yenmesi gerektiğine kadar detaylarını öğrenen kursiyerler, Konya'da kış gecelerinin vazgeçilmezi olan çorbayı evde yaparak yakınlarına ikram edeceklerini belirttiler. Özellikle soğuk gecelerde dost ve akrabaların bir araya gelmesine vesile olan, lezzetiyle insanın içini ısıtan arabaşı çorbası, Konya'da önemli bir gelenek olarak yaşatılmaya devam ediyor. - KONYA