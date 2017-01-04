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Araban Kaymakamı Soysal, Görevine Başladı

Araban Kaymakamı Soysal, Görevine Başladı

Araban Kaymakam Vekili Muhammed Üsame Soysal görevine başladı.

Araban Kaymakamı Soysal, Görevine Başladı

Araban Kaymakam Vekili Muhammed Üsame Soysal görevine başladı.

Eski Araban Kaymakamı Cuma Emeç'in Malatya'nın Arguvan İlçe Kaymakamlığına atanmasıyla boşalan Araban Kaymakamlığı görevine Kaymakam Vekili Muhammed Üsame Soysal, görevlendirildi.

Soysal, bugün itibarıyla görevine başladığını bildirdi.

Soysal daha önce, Tunceli'nin Ovacık, Hatay'ın Hassa ilçesinde kaymakam vekilliği görevinde bulunmuştu.

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