Araban Kaymakam Vekili Muhammed Üsame Soysal görevine başladı.
Eski Araban Kaymakamı Cuma Emeç'in Malatya'nın Arguvan İlçe Kaymakamlığına atanmasıyla boşalan Araban Kaymakamlığı görevine Kaymakam Vekili Muhammed Üsame Soysal, görevlendirildi.
Soysal, bugün itibarıyla görevine başladığını bildirdi.
Soysal daha önce, Tunceli'nin Ovacık, Hatay'ın Hassa ilçesinde kaymakam vekilliği görevinde bulunmuştu.
Araban Kaymakamı Soysal, Görevine Başladı
Araban Kaymakam Vekili Muhammed Üsame Soysal görevine başladı.
Araban Kaymakam Vekili Muhammed Üsame Soysal görevine başladı.
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