Araban İlçesi Karadağ Geçidinde Yoğun Sis

Araban ilçesinde, öğle saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis etkisini Karadağ geçidinde yoğunlaştırdı.



Öğle saatlerinden itibaren Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidini kullanarak Gaziantep-Adıyaman, Gaziantep-Araban ilçesi arasında seyahat eden araçlar, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen Karadağ geçidinde güçlükle ilerleyebiliyor.



Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik oldukça yavaş seyrederken ilçeye bağlı yüksek bölgelerdeki bazı kırsal mahallelerde de etkili oluyor. - GAZİANTEP