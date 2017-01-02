Araban ilçesinde, öğle saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis etkisini Karadağ geçidinde yoğunlaştırdı.
Öğle saatlerinden itibaren Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidini kullanarak Gaziantep-Adıyaman, Gaziantep-Araban ilçesi arasında seyahat eden araçlar, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen Karadağ geçidinde güçlükle ilerleyebiliyor.
Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik oldukça yavaş seyrederken ilçeye bağlı yüksek bölgelerdeki bazı kırsal mahallelerde de etkili oluyor. - GAZİANTEP
Araban İlçesi Karadağ Geçidinde Yoğun Sis
Araban ilçesinde, öğle saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis etkisini Karadağ geçidinde yoğunlaştırdı.
Araban ilçesinde, öğle saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis etkisini Karadağ geçidinde yoğunlaştırdı.
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