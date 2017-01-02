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Araban İlçesi Karadağ Geçidinde Yoğun Sis

Araban İlçesi Karadağ Geçidinde Yoğun Sis

Araban ilçesinde, öğle saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis etkisini Karadağ geçidinde yoğunlaştırdı.

Araban İlçesi Karadağ Geçidinde Yoğun Sis

Araban ilçesinde, öğle saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis etkisini Karadağ geçidinde yoğunlaştırdı.

Öğle saatlerinden itibaren Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidini kullanarak Gaziantep-Adıyaman, Gaziantep-Araban ilçesi arasında seyahat eden araçlar, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen Karadağ geçidinde güçlükle ilerleyebiliyor.

Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik oldukça yavaş seyrederken ilçeye bağlı yüksek bölgelerdeki bazı kırsal mahallelerde de etkili oluyor. - GAZİANTEP

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