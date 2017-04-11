Araban'da Siber Farkındalık ve İnternet Güvenliği Konulu Seminer

Gaziantep'in Araban ilçesinde kamu görevlileri ve öğrencilere siber farkındalık ve internet güvenliği konusunda eğitim semineri verildi.



Slayt sunumu şeklinde Araban Kaymakamı Emin Bağlı ile Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Abdulkadir Özpınar'ın katılımı ile gerçekleşti. Araban İlçe Emniyet Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından 31.03.2017 tarihi ile 10.04.2017 tarihleri arasında 11 gün boyunca Araban Kaymakamlığı Özel İdare Konferans Salonu ve Şerif Peri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Siber Farkındalık ve İnternet Güvenliği konulu seminerde 113 kamu görevlisi ile 3 bin 742 ilk, orta ve lise öğrencisine Araban İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Faruk İnce tarafından slayt sunumu yapıldı. - GAZİANTEP