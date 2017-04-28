Araban'da Sarımsak Hasatına 15 Gün Kaldı

Sarımsağı ile ünlü Araban ilçesinde yağışlı geçen kış aylarının ardından iki hafta sonra çiftçiler 15 bin ton sarımsağın hasatına başlıyacak.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2017 yılında Araban'da 15 bin dönüm alana sarımsak ekildi. Çiftçilerin bu sene sarımsak üretiminden 15 bin ton rekolte alması bekleniyor.



Çiftçi Mustafa Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharda yağışların oldukça iyi olduğunu, bu nedenle sarımsakların beslenip geliştiğini belirterek, "İlkbahar yağışları üreticiler olarak bizi sevindirdi." dedi.



Yağışların ardından şimdi tekrar tarlaları sulamaya başladıklarını anlatan Yalçın, hasatı 15-20 gün sonra yapmayı planladıklarını aktardı.



Yurdun değişik yerlerinde satılan ve ihracı da yapılan Araban sarımsağının ilçede bir soğuk hava deposu bulunmadığı için tüccarlar tarafından alınıp soğuk hava deposu olan yerlere götürüldüğünü ifade eden Yalçın, "Bu soğuk hava depolarında bir süre beklettikleri sarımsağı bir süre sonra çıkararak yüksek fiyatlarla satıyorlar.



Biz üreticiler bu nedenle daha az kazanıyoruz. İlçemizde soğuk hava deposu olmadığı için bin bir masrafla yetiştirdiğimiz sarımsaklarımızı tarlada düşük fiyatla satmak zorunda kalıyoruz. İlçemize bir soğuk hava deposu yapılması için yetkililerden destek istiyoruz." diye konuştu.