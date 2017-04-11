Araban'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi Aşağı Yufkalı kırsal mahallesi grup yolunda Su Deresi mevkiinde meydana gelen kazada, Murat Demirkapı yönetimindeki 54 D 570 plakalı otomobil Araban ilçesi Gökçepayam kırsal mahallesi ile Araban ilçesi Aşağı Yufkalı kırsal mahallesi arasındaki grup yolunda Su Deresi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla atarak, devrilen otomobil içerisindeki Hüseyin Demirkapı (31) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Murat Demirkapı ile Perihan Demirkapı da yaralandı. Aracın içinde sıkışan Murat Demirkapı ile Perihan Demirkapı, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ekibi tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra tedavi edilmek üzere Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde Hayatını kaybeden Hüseyin Demirkapı'nın cenazesi Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP