Arabalara da Cortana...

Artık telefonlarda ve bilgisayarlarda Cortana'ya ulaşmak, her ne kadar biz Türk kullanıcılar için olmasa da, mümkün. Peki aracınızda da Cortana'nın bulunmasını ister miydiniz? CES 2017 gösterimlerinde otomobil üreticisi Nissan'ın küçük bir şovu, bunun tam olarak beklememiz gereken şey olabileceğini göstermekte. Aynı şekilde BMW de, bazı araçlarında Cortana'dan destek alacağını, yine CES 2017'de duyurdu.



Bağlantılı araba panelleri giderek büyüyen bir iş alanı. Araçların kendilerinde, sesli arama ve yazılı mesajın yanı sıra gezinti yardımı gibi eller serbest özelliklerinin bulunması oldukça belirleyici bir detay haline gelmiş durumda. Otomobil platformlarına Cortana'nın katılması, Apple Carplay ve Google Android Auto tarafından keşfedilmekte olan bu alana Microsoft'un da katılması anlamına geliyor.



Microsoft, daha önce de Volvo ile bir anlaşma yaparak, arabalara Skype getirmenin kapısını aralamıştı. Şimdi de Nissan ve BMW ile başlayan Cortana dönemi, ileride, araçlarda "daha fazla Microsoft" göreceğimizin bir kanıtı...