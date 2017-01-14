Arab Health 2017, 42. Uluslararası Sağlık Fuarı'na Türkiye'den rekor katılım

Arab Health 2017'de Türkiye'den 164 sağlık sektörü firması TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.'nin milli katılım organizasyonuyla yerlerini alacak. Bir önceki yıla göre, Türkiye katılımcı firma sayısını % 38 oranında arttıran TG Expo, sağlık alanında en yüksek yurtdışı fuarı firma katılımını da sağlayarak bir rekora daha imza attı. Firmalar fuarda; medikal ürünler, ortopedik ürünler, tıbbi sarf malzemeleri, hastane yatak ve mobilyaları, cerrahi araçlar, tıbbi tekstil ürünleri, çocuk ve hasta bezi, protez ve implantlar, laboratuvar araç ve kimyasalları gibi ürünlerini 160 ülkeden gelen profesyonel ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Geçtiğimiz yıl, 64 ülkeden 4.187 katılımcı firmanın yer aldığı fuarı, 101.439 sektör profesyoneli ziyaret etti. Arab Health 2016 Fuar Sonuç Raporu verilerine göre ise ziyaretçilerin % 70'ini Körfez ve Arap ülkeleri, katılımcı firmaların ise; % 47'si Avrupa, % 32'si de Asya ülkelerinden oluşuyor.

ARAB HEALTH Ortadoğu Sağlık Pazarına Girmek İsteyen İhracatçılar İçin Doğru Platform

2015 yılında 271 milyar dolarlık ithalat yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye pazarından gelen ürünlere ilgi oldukça büyüktür. 2015 yılında Türkiye'nin BAE'ye yapmış olduğu ihracat 4.681 milyon dolardır. Sağlık sektörü BAE'nin Türkiye'den yapmış olduğu ithalatta büyük önem taşımaktadır. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birine sahip olan BAE'de sağlık sektörü ihtiyaçlarının % 90'ı ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

BAE Hükümetinin başlıca öncelikleri arasında sağlık sektöründe kaliteyi yükseltmek yer almaktadır. Kişi başına düşen sağlık harcaması 1.547 dolar civarındadır. Gelecek beş yıl içinde toplam sağlık yıllık % 17 artması beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde % 18 olan sağlık harcamaları BAE'de % 3,2'dir. Bu oranın dış pazarlardan alınan medikal ürünlerle arttırılması planlanmaktadır. Örneğin ülke genelinde 5,7 milyar dolarlık hastane projesi mevcuttur. BAE'nin ve komşu ülkelerin en büyük fuarı Arab Health bu ticari fırsatları değerlendirmek isteyen firmalar için büyük bir fırsat sunuyor.

Katılımcıların % 45'inin 250.000 dolar ile 1.000.000 dolar arasında satış yaptığını belirttiği Arab Health 2017'ye bu yıl Trimpeks, Honnes Sağlık, Isıgün Medikal, Dolsan Medikal, ADR, Biofarma gibi sağlık sektörünün lideri 164 firma katılacak. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından ''Prestijli Fuar'' ilan edilen Arab Health'e katılan firmalar yüksek devlet teşviği oranlarından yararlanırken, yeni iş birliklerine de imza atacak.