Ara Transfer Dönemi Yarın Başlıyor

Futbolda, 2. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlıyor.

Ara Transfer Dönemi Yarın Başlıyor

Futbolda, 2. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlıyor.

Liglerde ilk devrelerin sona ermesinin ardından transfer dönemi yarın başlıyor. 2016-2017 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlayıp, 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Kulüpler bu süre içerisinde oyuncularla sözleşme imzalayıp lisans çıkarabilecek. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, 31 Ocak, Futbol
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads