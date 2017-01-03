Ara Transfer Dönemi Yarın Başlıyor

Futbolda, 2. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlıyor.



Liglerde ilk devrelerin sona ermesinin ardından transfer dönemi yarın başlıyor. 2016-2017 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlayıp, 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Kulüpler bu süre içerisinde oyuncularla sözleşme imzalayıp lisans çıkarabilecek. - İSTANBUL