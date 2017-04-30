Ar-Ge ve İstihdam Çalışmalarında Turkcell'e Ödül

Turkcell, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Ar-Ge, istihdam ve verimlilik alanlarındaki katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldü.



Turkcell, Ar-Ge, istihdam ve verimlilik alanlarındaki çalışmaları ve sektöre katkıları dolayısıyla Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından özel ödüle layık görüldü. Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell, ödülünü TBD tarafından Antalya'da düzenlenen ve sektörün en önemli etkinliklerinden biri olan 24. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri'nde (BİM'24) aldı. Türkiye'nin teknolojide tüketen değil, üreten ülke olması için özellikle Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk veren Turkcell, yerli iş gücünü de en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.



Türkiye Bilişim Derneği tarafından verilen ödülün kendileri için anlamının çok büyük olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Küresel pazarda rekabet eden bir şirket olarak, ülkemizin kalkınması için inovasyon kültürünün ve teknolojinin gelişmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. İnsan faktörünü odağına alarak hareket eden ve DNA'sında inovasyon olan bir şirketiz. Teknolojimizi insan için kullanıyor, bu çerçevede ürün ve servisler geliştiriyoruz. Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlarla bölgeye örnek teşkil ederken pek çok ülkeye de ürün ve teknoloji ihraç eder hale geldik. Bugün dünya çapında marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen BiP, Turkcell TV+, lifebox ve fizy gibi ürünlerimiz, Ar-Ge çalışmalarımızın başarılı birer sonucu. Yaptığımız patent başvurularıyla iletişim ve haberleşme sektörünün patent şampiyonuyuz. Ar-Ge hacmiyle ortaya çıkan yenilikçi ürün ve servislerimizle insan merkezli akıllı toplum dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu kararlı ilerleyişin temelini kuşkusuz insan kaynağımız oluşturuyor. Yeni adımlar atarken önümüzde şekillenen iş alanlarında artan ihtiyacımızı karşılamak için istihdam yatırımlarımıza da devam edeceğiz" dedi.



Turkcell'in inovasyon ve Ar-Ge üssü Turkcell Teknoloji, 700'den fazla mühendisiyle yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin teknoloji üretiminde söz sahibi bir ülke olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turkcell Teknoloji, bugüne kadar yaptığı 788 ulusal, 79 uluslararası patent başvurusu ile Türkiye'deki iletişim ve haberleşme sektöründe lider konumda yer alıyor. - İSTANBUL